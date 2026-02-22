Sultanbeyli\'de Ramazan Denetimleri

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve etiket denetimi gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede ramazan ayında fırınlara yönelik denetimler artırıldı.

Yapılan çalışmalarda ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketleri kontrol edildi.

İşletmelerin üretim alanlarını ve satış tezgahlarını inceleyen ekipler, standartlara uygun çalışan fırıncılara teşekkür ederken, eksiklikleri tespit edilen işletmelerin yetkililerine ise gerekli uyarıları ve yasal işlemleri yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerin vatandaşların sağlığını ve hakkını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti.

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu kaydeden Tombaş, "Sofraya ulaşan her ürünün hakkıyla ve güvenle sunulması için ekiplerimiz tam kadro sahada. Gramaj ve hijyen başta olmak üzere kontrollerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz. Hemşehrilerimizin sofrasına giren pide ve ekmeğin standartlara uygun olması bizim için en öncelikli konu. Zabıta ekiplerimiz sahada titiz bir çalışma yürütüyor. Esnafımızla işbirliği içerisinde, doğrudan vatandaşımızın hakkını gözeten bu denetimlerimizi ramazan boyunca aynı hassasiyetle sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.