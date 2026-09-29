Sultanbeyli'de suya düşen öğrenciye sürücü yol kenarına kadar eşlik etti

Sultanbeyli'de, yolda oluşan akıntı nedeniyle yürüyemeyen öğrenciye bir sürücünün elinden tutarak yardım ettiği anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Hamidiye Mahallesi'nde, yağışın da etkisiyle bir caddede oluşan su birikintisi ve akıntı nedeniyle yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yoldan karşıya geçmeye çalışan bir öğrencinin düşmesi ve akıntı nedeniyle yaşadığı zorluk cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntüye göre, yoldaki şiddetli akıntı nedeniyle dengesini kaybedip suya düşen öğrenci güçlükle ayağa kalktı.

Öğrenciye, aracıyla ilerleyen bir sürücü yardım etti. Aracın içindeki sürücü, öğrencinin elinden tutarak yolun kenarına kadar ona eşlik etti.