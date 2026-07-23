Sultanbeyli'de Tır Devrildi, Sürücü Yaralandı

Sultanbeyli'de yol kenarındaki yeşillik alana devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisi Ankara istikametinde seyir halinde bulunan 06 CFJ 838 plakalı tır, yol kenarındaki yeşillik alana devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazayı gören vatandaşların araçtan çıkardığı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikametinde bir süre trafik yoğunluğu oluştu.
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