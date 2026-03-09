Sultanbeyli'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Sultanbeyli'de, polis ekiplerinin denetiminden otomobiliyle kaçan, aracında ve evinde uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Fatih Mahallesi'ndeki denetimi sırasında "dur" ihtarında bulunduğu sürücü, otomobiliyle kaçmaya başladı.
Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan araçtaki sürücünün üstünde ve aracında bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Kimliği belirlenen zanlı H.B'nin (49) aynı mahalledeki evine de operasyon düzenlendi.
Evde yapılan aramada 5 kilogram uyuşturucu bulundu.
Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
