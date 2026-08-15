Sultanbeyli\'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sultanbeyli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, saha analizleri ve istihbari çalışmalar sonucunda, 10 Ağustos'ta Battalgazi Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen bir aracı takibe aldı.

Kısa süre sonra durdurulan aracın sürücüsü E.B'nin (28) üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

E.B'nin uyuşturucu maddeleri M.G'den temin ederek kullanıcılarına dağıttığını belirleyen ekipler, Fatih Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonda M.G'yi yakaladı.

Şüphelinin üzerinde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 38,5 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu hap ile 2 hassas terazi, ruhsatsız pompalı tüfek ve ruhsatsız tabanca, 6 fişek ve 6 kartuş bulundu.

Ekipler, ayrıca uyuşturucu madde ticareti kapsamında şüphelilere para gönderdiği belirlenen İ.Ç, S.Ö. ve N.B'yi de gözaltına aldı. Bu şüpheliler, haklarında "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak" kapsamında işlem yapıldıktan sonra serbest bırakıldı.

Şüpheliler M.G. ve E.B. ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.