Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde otomobilin şarampole düşmesi sonucu polis memuru yaşamını yitirdi.
Alpaslan Atacan Çakan (34) idaresindeki 03 UV 817 plakalı otomobil, Çamözü köyü yakınlarında yoldan çıkarak şarampole düştü.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve ambulansla Sultandağı Devlet Hastanesine kaldırılan Çakan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü Çakan'ın Konya'nın Akşehir ilçesinde polis memuru olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Sultandağı'nda Polis Memuru Kaza Kurbanı - Son Dakika
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