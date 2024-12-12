Sultandağı’nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultandağı’nda Uyuşturucu Operasyonu

Sultandağı’nda Uyuşturucu Operasyonu

Uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucu ve silahlar ele geçirildi.

12.12.2024 10:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesinde uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Üçkuyu köyünde bir otomobilde uyuşturucu kullananların bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen araçta, "dedektör köpek"le yaptığı aramada bir miktar uyuşturucu, 14 sentetik hap, uyuşturucu kullanma aparatı, 4 ruhsatsız av tüfeği, kuru sıkı tabanca ile 49 fişek ele geçirdi.

Gözaltına alınan otomobildeki M.G, S.K. ile İ.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sultandağı, Uyuşturucu, Güvenlik, Jandarma, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultandağı’nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:28 Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı MSB’den beklenen açıklama geldi Süleyman Şah Türbesi taşınacak mı? MSB'den beklenen açıklama geldi
12:10 Terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kirli planını Milli Savunma Bakanlığı da doğruladı
12:04 Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar Cibaliye mülteci kampında kalan yaşlı adam: Ailemden 70 kişiyi tamamen yaktılar
11:23 Suriye’de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor Suriye'de memur maaşı ve asgari ücret ne kadar? Rakamı duyanlar kulaklarına inanamıyor
09:23 Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı Fuhuş operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı, 20 kadın kurtarıldı
17:13 FIFA’dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar FIFA'dan Avrupa ülkelerini çıldırtan karar
17:10 Esirleri aslanlara yediriyordu Esad’ın komutanının kan donduran görüntüleri Esirleri aslanlara yediriyordu! Esad'ın komutanının kan donduran görüntüleri
17:07 Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı Serdar Ortaç yine kendini tutamadı, ağzına ne gelirse saydı
17:04 İngiltere’de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı İngiltere'de vergi artışlarını protesto eden çiftçiler, traktörlerle yolları kapattı
16:57 HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek HTŞ lideri Colani, Batılı ülkelere seslendi: Ülke başka bir savaşa da girmeyecek
16:55 Ülkesini bırakıp kaçan Esad’dan geriye bu özel kareleri kaldı Ülkesini bırakıp kaçan Esad'dan geriye bu özel kareleri kaldı
16:52 Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin’i konuşacak Bu ihtimal gerçekleşirse tüm dünya Nuri Şahin'i konuşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 13:01:54. #1.13#
SON DAKİKA: Sultandağı’nda Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.