Sultangazi Belediyesi, 4 Bin Çocuğu Bilimle Buluşturdu

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Sultangazi Belediyesi, yaz tatilinde 15 mahallede düzenlenen "Bilim Firarda" atölye etkinlikleriyle 4 bin çocuğu bilim dünyasıyla buluşturdu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geleceğin sanatçı ve mucitlerini yetiştiren Sultangazi Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bilim ve Kültür Merkezi, bu yıl da "Bilim Firarda" atölye etkinlikleri düzenledi.

Çocukların bilimle iç içe olması amacıyla, 15 mahallede "Bilim Firarda" otobüsünün önünde kurulan etkinlik alanında, 5-8 yaş aralığındaki özel yetenekli çocukları bilimle buluşturan "Kaşif Çocuk" ve "Çocuk Kütüphanesi" atölyeleri yapıldı. 9-13 yaş aralığındaki çocuklar ise bilim merkezinin açtığı atölye çalışmalarına katılma imkanı buldu.

Deney gözlem atölyesinden sanat atölyesine, kelime keşif atölyesinden teleskop gözlemine kadar 11 atölyedeki etkinliklerle 4 bin çocuğa ulaşıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, yaklaşık 3 hafta boyunca "Bilim Firarda" otobüsü ile ilçeyi mahalle mahalle gezerek çocukları bilimin büyülü dünyasıyla buluşturduklarını belirtti.

Çocukları farklı branşlarda atölye çalışmalarıyla buluşturduklarını aktaran Dursun, çocukların yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamayı, bilimle daha iç içe olmaları için bir adım atmalarına vesile olmayı amaçladıklarını kaydetti.