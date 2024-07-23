Sultangazi Belediyesi, 7-14 yaş aralığındaki çocuklara temel yüzme eğitimi veriyor

Güncel

Sultangazi Belediyesi, ilçede yüzme bilmeyen 7-14 yaş aralığındaki çocuklara temel yüzme eğitimi veriyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, gençleri yüzmeye teşvik etmek ve çocukların yaz aylarını verimli geçirmesini sağlamak için Sultangazi Etkinlik Alanı'na kız-erkek yüzme havuzları kuruldu.

Havuzlarda 7-14 yaş aralığındaki çocuklara verilen temel yüzme eğitimi sayesinde, yüzmeye olan ilgi arttı.

Eğitimlere başlayan 900 öğrenci, gruplar halinde haftada iki gün yüzme eğitimi alarak profesyonel yüzücü olmak için gayret gösteriyor.

Eğitimlerde, yüzme hocaları çocuklara suyun üzerinde nasıl duracaklarını öğretirken, öğrenciler kısa sürede yüzmeyi öğrenerek kendi başlarına yüzecek hale geldi.

Sezai Karakoç Gençlik Spor ve Engelliler Merkezi ile Özdemir Bayraktar Gençlik ve Kültür Merkezi'ndeki kapalı yüzme havuzlarında ise 7-40 yaş aralığındaki ilçe sakinleri için verilen yüzme eğitimleri devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, gençlerin tatillerini verimli bir şekilde geçirebilmesi için etkinlik alanına havuz kurduklarını, çocukları su fobilerini yenerek yüzmeyi öğrenmelerinin yanı sıra profesyonel bir yüzücü olmaları için de teşvik ettiklerini belirtti.