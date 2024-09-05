Sultangazi Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Dağıtımı - Son Dakika
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Sultangazi Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Dağıtımı

Sultangazi Belediyesi\'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Dağıtımı

Sultangazi Belediyesi, ilçede birinci sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocuklara hediyelerini takdim etti.

05.09.2024 15:33
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SULTANGAZİ Belediyesi, ilçede birinci sınıfa başlayan öğrencilere çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Sultangazi İlkokulu'nda oryantasyon eğitiminde olan öğrencileri ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çocuklara hediyelerini takdim etti.

Sultangazi Belediyesi, ilçe genelinde bu yıl birinci sınıfa başlayacak olan 15 bin öğrenciye çanta ve kırtasiye seti dağıttı. Sultangazi İlkokulu'nda çocukları ziyaret eden Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, çanta ve okul setleri dağıtarak, çocuklarla sohbet edip, fotoğraf çektirdi. İçinde 15 adet ürün bulunan çantalarda, beslenme çantası, kırmızı kalem, kurşun kalem, silgi, kalemtraş, kalemlik, çizgili defter, kareli defter, resim defteri, güzel yazı defteri, 12'li kuru boya ve abeküs yer aldı.

'ASIL HEDEFİMİZ, EĞİTİMLİ BİREYLERİN OLUŞMASI VE EĞİTİMDE DAHA İYİ YERLERE GELMEK'

Birinci sınıfları ziyaretinde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Yeni eğitim-öğretim yılının tüm Sultangazililelere hayırlı olmasını diliyorum. Çocuklarımız bugün okula başlıyorlar. Uyum haftasındayız, önümüzdeki hafta 9 Eylül itibariyle tüm okullarımızda eğitim-öğretim yılı başlamış olacak. Çocuklarımız için güzel, mutlu ve huzurlu bir yıl olmasını diliyoruz. Her sene olduğu gibi bu yılda tüm ilkokul birinci sınıfa başlayan çocuklarımıza ihtiyaç duydukları tüm kırtasiye malzemelerini dağıtıyoruz. Bu sene 15 bin öğrenci birinci sınıfa başladı. Biz de 15 bin adet kırtasiye setlerimizi hazırladık. Bugün çocukların anne ve babalar burada, onları yalnız bırakmadılar. Biz de sınıflarımızda dağıtımımızı gerçekleştiriyoruz. Bu hediyelerimizin yalnızca bir maddi karşılığı yok. Bizim Sultangazi'de esas önceliğimiz eğitim. Asıl hedefimiz, eğitimli bireylerin oluşması, gelişmesi ve eğitimde daha iyi yerlere gelmek. Dolayısıyla Milli Eğitim ile çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz" dedi.

'TÜM ÜNİVERSİTELİLERİN YOL MASRAFLARINI SULTANGAZİ BELEDİYESİ OLARAK KARŞILAYACAĞIZ'

Eğitim ve kültürün her şey olduğunu ve bunun için adımlar attıklarını belirten Dursun, "Kaşif Çocuk'ta çok özel bir eğitimle buluşturuyoruz. 8-14 yaş arasındaki çocuklarımızı Bilim Merkezimizde sanat ve bilimle buluşturuyoruz. SEDA'da ise deneyimli kadromuzla çocuklarımızı lise ve üniversite sınavlarına en iyi şekilde hazırlıyoruz. Çocukların 5 yaşından üniversite eğitimine dek her daim yanlarında oluyoruz. Üniversitede de peşlerini bırakmıyoruz. Üniversite öğrencilerimizin geçen sene olduğu gibi bu yıl da bütün ulaşım masraflarını biz karşılayacağız. Sultangazi'de yaşayan tüm üniversitelilerin yol masraflarını Sultangazi Belediyesi olarak karşılayacağız. Tüm bunları yapma nedenimiz Sultangazi'de yaşayan insanlarımızın, çocukların ve gençlerin daha eğitimli hale gelmeleri, ayrıca devletimize milletimize katkı sağlamaları. Eğitimle yanlarında olmaya her zaman devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Asmin Azra Yılmaz (6) "Çanta ve boyama seti dağıldı. Çok beğendim. Okula yeni başladığım için heyecanlıyım" dedi.

Zeynep İnan da (6) "Okulda çantalar ve okul malzemeleri dağıtıldı. Dağıtılan malzemeleri çok beğendim" diye konuştu.

Alparslan Arslan ise (6) "Bugün dağıtılan çanta ve okul malzemeleri için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ulushan Doğauslu (6) "Çanta,defter, kalem, kalemlik gibi malzemeler dağıldı. Hediyeler için çok teşekkür ederim. Okulumu da çok beğendim" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Sultangazi Belediyesi'nden Birinci Sınıf Öğrencilerine Çanta ve Kırtasiye Seti Dağıtımı - Son Dakika

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