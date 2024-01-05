 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesi sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesi sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı

Sultangazi'de Uğur Mumcu Mahallesi'nde meydana gelen bir cinayetin ardından polis ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı. Polis, adres ve kimliklerini belirlediği 2 şüpheliyi operasyonla yakaladı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi\'de bir kişinin silahla öldürülmesi sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı
05.01.2024 - 14:19,
Abone Ol

Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesine ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 21 Aralık 2023'te Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta Barış Özdoğan'ın (21) araçtan inen kişilerce silahla öldürülmesi sonrası çalışma başlattı.

Saha çalışmalarının yanı sıra çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, zanlıların kaçtığı aracı tespit ederek takibe aldı.

Aracı yakılmış halde bulan polis, adres ve kimliklerini belirledikleri 2 şüpheliyi düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Haklarında çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheliler M.E. (19) ile A.R. (21) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Sultangazi, Güvenlik, Adliye, Cinayet, Gözaltı, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesi sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


12:54
Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17
Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48
Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46
Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40
Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:25
Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:24
Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:05
ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi

Son Dakika
12:54 Mossad casusları adliyeye sevk edildi! TEM polislerinin maske ve eldiven kullanmaları dikkat çekti
12:17 Netanyahu'yu zor günler bekliyor! Kabine toplantısında bakanlar birbirine girdi
11:48 Galatasaray, Attila Szalai transferi için devreye girdi
11:46 Sosyal medya fenomeni Kıvanç Talu ve eşi Beril Talu gözaltına alındı
11:40 Otelde gizli kamera rezaleti! Rezervasyon için siteye girenler gözlerine inanamadı
11:24 Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in pedofili listesinde olan Prens Andrew'in tüm unvanları elinden alınacak
11:25 Bakırköy'de su arıtma tesisinde çıplak erkek cesedi bulundu
11:05 ABD'de yediği yumrukla raylara savrulan adam, trenin altında kalarak can verdi
11:00 CHP aday tanıtım toplantısında dikkat çeken detay! Kılıçdaroğlu, davet gelmesine rağmen katılmadı
10:59 Sergio Ramos'un çıldırdığı anlar: Çenenizi kapatın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2024 14:35:53. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de bir kişinin silahla öldürülmesi sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement