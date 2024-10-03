Sultangazi'de Cinayet: 4 Şüpheli Tutuklandı

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Sultangazi'de 19 yaşındaki Şahin Aslan'ın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 27 Eylül'de Esentepe Mahallesi'nde sokakta yürüyen Şahin Aslan'ın, otomobilden açılan ateş sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma yaptı.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, otomobilin geçtiği güzergahları takip ettiğinde, saldırganların kullandığı otomobili terk edilmiş halde buldu.

Araştırmalar sonucunda olayda silah kullandığı tespit edilen Ali İ.E. (27) ile araçta bulunan Maşallah C. (25), Emir Y. (22), Talip E. (29) ve Turgut E. (31) ile N.E. (29) yakalandı.

Emniyetteki sorgulamalarında zanlıların çeşitli suçlardan çok sayıda suç kayıtları olduğu tespit edildi.

Zanlıların, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle cinayeti işlediklerini söyledikleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turgut E, Maşallah C, Emir Y. ve Talip E. tutuklandı.

N.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ali İ.E'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.