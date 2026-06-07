Sultangazi'de Depoda Yangın - Son Dakika
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Sultangazi'de Depoda Yangın

Sultangazi\'de Depoda Yangın
07.06.2026 08:12
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Sultangazi'de plastik eşyaların bulunduğu depoda çıkan yangın, itfaiye tarafından kontrol altına alındı.

SULTANGAZİ'de plastik çöp kovaları ve çeşitli plastik eşyaların depolandığı depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. Yangında depoda hasar meydana geldi.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Habipler Mahallesi 2723. Sokak'ta bulunan yaklaşık 1000 metrekarelik tek katlı depoda çıktı. Plastik çöp kovaları ile çeşitli plastik eşyaların bulunduğu depoda henüz bilinmeyen nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek deponun büyük bölümünü sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlerin büyümesi üzerine çevre ilçelerden de çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye yönlendirildi. Ekipler, köpüklü suyla deponun farklı noktalarından müdahalede bulundu. Yoğun dumanın sardığı depoda ekipler zaman zaman zor anlar yaşadı. Alevler deponun yan tarafında bulunan diğer depolara sıçramadan kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken depoda hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Plastik, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

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