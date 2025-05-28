Sultangazi'de El Emeği Sergisi Açıldı

Sultangazi Belediyesinin sanat ve mesleki eğitim kurslarında eğitim alan kursiyerlerin yaptığı el emeği ürünler, "Zamana İz Bırakan Eserler" sergisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçedeki kurs merkezlerinde 2024-2025 döneminde eğitim alan kursiyerlerin yaptığı ürünlerin yer aldığı sergi törenle açıldı.

Sultangazi Belediyesi Nikah Sarayı'nda düzenlenen programa, Sultangazi Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Halk Eğitim Müdürü Aziz Akdoğan, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda kursiyer katıldı.

Programda konuşan Sultangazi Kaymakamı Kaşıkçı, ilçedeki kadınların sanat ve mesleki eğitim kurslarına yoğun taleplerinin kendilerini de mutlu ettiğini belirterek, Belediye Başkanı Dursun'a kadınlara verdiği güçlü destek ve hayata geçirdiği güçlü projeler için teşekkür etti.

Belediye Başkanı Dursun da sanat ve meslek kurslarındaki kursiyerlerin 1 yıl boyunca öğrendiklerini sergiledikleri özel programda bir arada olduklarını belirtti.

Aile bütçesine değer katan, öğrendikleriyle koluna altın bileziğini takan kadınlar için hayata geçirdikleri kurslara gelen taleplerin, kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Dursun, "Bizler komşularımızın kendilerini geliştirecekleri alanlar açmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Dursun, Sultangazi denilince akıllara gelen ilk yerin projeleri "Sultan Şehir Kültür Adası" olacağını belirterek, "Bugüne kadar yaptığımız projelerimizin tacı olacak. Dünyanın en önemli sinema müzelerinden biri olacak. İçerisinde sergilenecek eserlerin de satın almasını bitirdik. İçerisinde kütüphane, ticari alanların bulunacağı, özel bir etkinlik alanının yer alacağı devasa bir mekan kazandıracağız. Hem İstanbul'dan hem yurt içinden hem de yurt dışından turistleri Sultangazimize çekecek bu projemiz şimdiden ilçemize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Dursun, sergi alanını gezerek ürünleri yakından inceledi, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sergi, 1 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.