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Sultangazi'de firari hükümlüler operasyonla yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de firari hükümlüler operasyonla yakalandı

Sultangazi'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için yapılan operasyonda, dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Fatih Y. dahil 6 hükümlü gözaltına alındı. Yakalanan hükümlüler cezaevine teslim edildi.

06.01.2024 - 11:29,  Güncelleme: 11:30
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SULTANGAZİ'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlüleri yakalamak için operasyon yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda hakkında dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hapis cezası bulunan Fatih Y.?ninde bulunduğu 6 hükümlü gözaltına alındı. Polis kamerası tarafından görüntülenen operasyonunun ardından gözaltına alınan hükümlüler cezaevlerine teslim edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülere yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat Polislerinin de katıldığı sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda daha önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Baskınlarda dolandırıcılık suçundan hakkında 57 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü Fatih Y.?nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli yakalandı. Yakalanan hükümlüler işlemlerinin yapılması için Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Şüpheliler işlemlerinin ardından cezalarını çekmek üzere cezaevlerine teslim edildi.

Polis operasyonunda yakalanan hükümlüler ve aldıkları cezalar;

Fatih Y. dolandırıcılık suçundan 57 yıl 11 ay hapis cezalı 3 ayrı aranması var,

Deniz K. silahla Tehdit suçundan 9 yıl 5 ay hapis cezalı, 2 aranması var,

Ünal K. hırsızlık suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezalı 2 aranması var,

Bayram K. yağma suçundan 3 yıl 10 ay hapis cezalı - KCK kaydı ve 3 aranması var,

Mustafa B. yağma suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezalı,

Tolga A. hırsızlık suçundan 3 yıl hapis cezalı 2 aranması var.

Sultangazi\'de firari hükümlüler operasyonla yakalandı
Kaynak: DHA
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Fatih, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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