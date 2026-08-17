Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika
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Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması

Sultangazi\'de İnşaatta Toprak Kayması
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Sultangazi'de bir inşaatın temelinde toprak kayması oldu, sokağa güvenlik önlemleri alındı.

SULTANGAZİ'de bir inşaatın temelinde toprak kayması meydana geldi. Zabıta ekipleri, önlem amaçlı sokağı trafiğe kapattı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Uğur mumcu Mahallesi 2275 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir inşaatın temel kısmında henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. İnşaatın güvenlik görevlisi durumu itfaiye, polis ve zabıta ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, sokakta inceleme yaptı. Yapılan kontrollerde sokak zemininde çatlaklar olduğu tespit edildi. Bunun üzerine polis ekipleri sokağı kapatırken, zabıta ekipleri de şerit çekerek önlem aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Sultangazi, Acil Durum, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de İnşaatta Toprak Kayması - Son Dakika

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