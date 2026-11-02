Sultangazi\'de işini kapatan kişi maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı

Sultangazi'de işini kapatan kişi maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde iş yerini kapatan kişi, maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısında bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı için polis, maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Sultangazi'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.
Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde Hamza Ali Ö. iş yerini kapattığı sırada maskeli bir şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: AA
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