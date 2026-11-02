Sultangazi'de işini kapatan kişi maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sultangazi'de işini kapatan kişi maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sultangazi\'de işini kapatan kişi maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde iş yerini kapatan kişi, maskeli bir şüphelinin silahlı saldırısında bacağından vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralı için polis, maskeli şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sultangazi'de iş yerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde Hamza Ali Ö. iş yerini kapattığı sırada maskeli bir şüpheli tarafından silahla bacağından vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA
Sultangazi3. SayfaGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Aşkım, sevdam“ dediği şehirde rüzgar terse döndü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Aşkım, sevdam" dediği şehirde rüzgar terse döndü
Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür Yediği ceza hayatını kurtardı: Tır şoföründen jandarmaya duygulandıran teşekkür
Bülent Şakrak’tan evlilik müjdesi 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu Bülent Şakrak'tan evlilik müjdesi! 17 yaş küçük sevgilisi hakkında konuştu
Mbappe’den Arda Güler’e tepki: Kaleye vur, bana pas verme Mbappe'den Arda Güler'e tepki: Kaleye vur, bana pas verme
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı Süper Lig’de inanılmaz bahis skandalı TFF Başkanı Hacıosmanoğlu açıkladı! Süper Lig'de inanılmaz bahis skandalı
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum, erken seçim için net tarih verdi
23:16
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
İş insanı Ahmet Nazif Zorlu hayatını kaybetti
22:56
İstanbul’da yol çöktü, taksi çukura düştü
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü
22:36
Trump’tan seçimlere 1 gün kala “İran“ açıklaması
Trump'tan seçimlere 1 gün kala "İran" açıklaması
21:59
Görüntüler Türkiye’den Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
Görüntüler Türkiye'den! Akaryakıt istasyonlarına akın ettiler
21:28
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul’a geliyor
Fenerbahçe, Conceiçao ile anlaştı: İstanbul'a geliyor
21:06
Osmaniye’de 4.2 büyüklüğünde deprem
Osmaniye'de 4.2 büyüklüğünde deprem
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 00:16:46. #.0.3#
SON DAKİKA: Sultangazi'de işini kapatan kişi maskeli şüphelinin silahlı saldırısında yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android