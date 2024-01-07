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Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı

Sultangazi'de bir kıraathane sahibi, müşterileri uyarması sonucu çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede 12 adet boş kovan buldu.

Sultangazi\'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı
07.01.2024 - 10:45,  Güncelleme: 10:46
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SULTANGAZİ'de, iddiaya göre bazı müşterileri uyaran kıraathane sahibiyle bu kişiler arasında tartışma çıktı. Kıraathane sahibi tartıştığı 4 kişiyi dışarı çıkarırken, yarım saat sonra kıraathane silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede 12 adet boş kovan buldu.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede bulunan müşterilerden 4 kişi kendi aralarında kumar oynamaya başladı. Kıraathane sahibi bu kişileri uyarınca iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışmaya karışanlardan biri olduğu iddia edilen maskeli ve kapuşonlu bir kişi, yaklaşık yarım saat sonra kıraathane önüne gelerek silahla ateş etmeye başladı. Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. İncelemelerde çevrede 12 boş kovan bulurken, 4 kurşunun dükkana, 1 kurşunun ise, park halindeki bir araca isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
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