 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı

Sultangazi'de bir kıraathane sahibi, müşterileri uyarması sonucu çıkan tartışmanın ardından silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri olay yerinde yapılan incelemede 12 adet boş kovan buldu.

07.01.2024 - 11:51,
Abone Ol

SULTANGAZİ'de, iddiaya göre bazı müşterileri uyaran kıraathane sahibiyle bu kişiler arasında tartışma çıktı. Kıraathane sahibi tartıştığı 4 kişiyi dışarı çıkarırken, yarım saat sonra kıraathane silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri çevrede yaptığı incelemede 12 adet boş kovan buldu.

Olay, Esentepe Mahallesi'nde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, kıraathanede bulunan müşterilerden 4 kişi kendi aralarında kumar oynamaya başladı. Kıraathane sahibi bu kişileri uyarınca iki taraf arasında tartışma başladı. Tartışmaya karışanlardan biri olduğu iddia edilen maskeli ve kapuşonlu bir kişi, yaklaşık yarım saat sonra kıraathane önüne gelerek silahla ateş etmeye başladı. Şüpheli ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaptı. İncelemelerde çevrede 12 boş kovan bulurken, 4 kurşunun dükkana, 1 kurşunun ise, park halindeki bir araca isabet ettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Sultangazi\'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı
Kaynak: DHA
YORUMLAR

İnceleme, Saldırı, Olaylar, Güvenlik, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika


11:59
Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02
AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47
İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40
Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39
Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28
Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24
Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59
Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin

Son Dakika
11:59 Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen oyuncu Vural Çelik, Influenza'ya yakalandı
11:02 AK Parti'de beklenen gün geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan 26 ilin adayını açıklayacak
10:47 İstanbul'da sağanak öncesi ürküten görüntü! Gökyüzünde oluşan raf bulutları böyle görüntülendi
10:40 Diyanet'in suç duyurusunda bulunduğu Volkan Konak'tan bir olay yaratacak açıklama daha
10:39 Hatay'da prefabrik evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti
10:28 Nefes borusuna yiyecek kaçan öğrencisini, Heimlich manevrası ile kurtardı
10:24 Denizlili kayıp iş insanının cesedi, Yunanistan'ın Samos Adası'nda bulundu
09:59 Esenler Belediyesi iddiası Nureddin Nebati'yi küplere bindirdi: Allah belanızı versin
09:29 İsrail yıllardır onu arıyor! Hamas'ın gölge lideri Muhammed Deif'in fotoğrafları ortaya çıktı
09:10 Finale bir kala Hasan'dan büyük hata! Hayallerine veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2024 12:26:11. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Kıraathane Silahlı Saldırıya Uğradı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement