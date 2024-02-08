Sultangazi\'de Minibüsün Altında Kalarak Yaralanan Kadın Hastaneye Kaldırıldı

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Oğuzhan CİN-Emin YEŞİL/ İSTANBUL, SULTANGAZİ'de 43 yaşındaki Arife Sirke, geri manevra yapan kapalı kasa minibüsün altında kalarak yaralandı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralı kadın, çevredekilerin yardımıyla krikoyla kaldırılan minibüsün altından çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, Salı günü sabah saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. 43 yaşındaki Arife Sirke, caddede karşıdan karşıya geçmek için bir süre yol kenarında trafiğin durmasını bekledi. O sırada M.Y., kontrolündeki 34 PHA 01 plakalı kapalı kasa minibüs, geri manevra yaparken Sirke'ye çarptı. Yere düşen kadın aracın altında kaldı. Kadına çarptığını fark etmeyen şoför, vatandaşların uyarısının ardından durdu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sirke, vatandaşlar tarafından kriko yardımıyla kaldırılan minibüsün altından çıkarıldı. Yaralı kadına ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı.Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı. M.Y., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşananları anlatan bir mahalle sakini, "Ambulans ve itfaiye geldi yaralıyı götürdüler. Geri geri çıkarken minibüs kadını altına almış. Sürücü fark etmemiş. Biz gördüğümüzde kadın minibüsün altındaydı. Müdahale ettik. Lastikçiden krikoyu aldık ve kadını çıkardık. Sağlık ekipleri hemen müdahale etti ve hastaneye kaldırdılar" dedi.