Sultangazi'de Motosikletli Zanlılar Yaya Kişiye Silahla Saldırdı - Son Dakika
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Sultangazi'de Motosikletli Zanlılar Yaya Kişiye Silahla Saldırdı

Sultangazi'de motosikletli iki zanlı, kaldırımda yürüyen bir kişiye silahla ateş açarak yaraladı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Yaralı kişi hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

30.08.2024 00:46
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Sultangazi'de, motosikletli zanlıların kaldırımda yürüyen kişiye silahla ateş açıp yaralaması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mumcu Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde motosikletli iki şüpheli kaldırımda yürüyen M.M'ye silahla ateş açıp kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri yaralı M.M'yi, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Polisin kaçan saldırganları yakalama çalışması sürüyor.

Bu arada, silahlı saldırı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen M.M'ye silahla ateş açılması, can havliyle kaçıp araçların arasına saklanması yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Sultangazi'de Motosikletli Zanlılar Yaya Kişiye Silahla Saldırdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Motosikletli Zanlılar Yaya Kişiye Silahla Saldırdı - Son Dakika
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