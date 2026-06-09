Sultangazi'de Oto Aksesuar Dükkanına Silahlı Saldırı

Sultangazi'de oto aksesuar alanında faaliyet gösteren iş yerine silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

50. Yıl Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerindeki işletmeye bir şüpheli tarafından silahla ateş açıldı.

Ölen ya da yaralanan olmadığı olayda, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Öte yandan, iş yerine silahla ateş açılması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, şüphelinin iş yerine doğru ateş açtıktan sonra olay yerinden uzaklaşması yer alıyor.