Sultangazi'de Otomobil İçinde Silahla Vurulan Kişi Öldü, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Sultangazi'de Otomobil İçinde Silahla Vurulan Kişi Öldü, Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi\'de Otomobil İçinde Silahla Vurulan Kişi Öldü, Şüpheli Gözaltına Alındı

Sultangazi'de bir otomobilin içinde hareketsiz bir kişinin bulunması üzerine yapılan ihbar sonucunda, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık personeli, başından silahla vurulan Hakan G'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ekipleri, olay yerinden kaçtığını tespit ettiği şüpheli Z.A'yı yakaladı. Olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

26.02.2024 00:11  Güncelleme: 00:11
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Sultangazi'de, otomobilin içinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

Eskihabibler Mahallesi Lalezar Sokak'taki bir otomobilin içinde hareketsiz kişiyi fark eden vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personeli, başından silahla vurulan Hakan G'nin (27) yaşamını yitirdiğini belirledi.

Polis ekipleri, yaptığı çalışma sonucunda olay yerinden kaçtığını belirlediği şüpheli Z.A'yı (38) yakaladı.

Zanlı emniyete götürülürken, olayın alacak meselesi nedeniyle yaşandığı belirtildi.

Kaynak: AA

Sultangazi, Olaylar, Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de Otomobil İçinde Silahla Vurulan Kişi Öldü, Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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