Sultangazi'de Portakal Ağacı Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultangazi'de Portakal Ağacı Hırsızlığı

Sultangazi\'de Portakal Ağacı Hırsızlığı

Sultangazi'de bir sürücü, iş yerinin önündeki portakal ağacını çaldı. Güvenlik kameralarında kaydedildi.

09.11.2024 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de, otomobiliyle bir iş yerinin önüne gelen sürücü, portakal ağacını çaldı. Portakal ağacını aracına yükleyen sürücü, olay yerinden uzaklaşırken, o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 50. Yıl Mahallesi'nde geride bıraktığımız Salı günü saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Tekstil atölyelerinin yoğunlukta olduğu ara sokakta büfe işleten Naci Aslan, iş yerinin önünde çiçek ve meyve ağaçlarından oluşan bir mini bahçe oluşturdu. Saat 17.00 sıralarında büfeyi kapatarak eve giden Aslan, saat 20.00 sıralarında ise çiçekleri sulamak için iş yerine geldi. Bu sırada bir meyve ağacının eksik olduğunu fark etti. Aslan, iş yerinin güvenlik kameralarını izlemeye başladı ve meyve ağacının otomobille sokağa gelen bir kişi tarafından çalındığını gördü.

'ÖZENLE BAKIYORDUK'

Görüntüleri izlediğinde çok üzüldüğünü söyleyen Naci Aslan, "Biz iş yerimizi kapattıktan sonra akşam 20.00 gibi aracıyla geliyor. Aracını yanaştırıyor. Sanki daha önce keşif yapmış gibi. Bilinçli geliyor. Bugün çalınan meyve ağacı satılsa para etmez. Gelip bizden isteseydi belki yardımcı olurduk, misafir ederdik. İnsan haliyle böyle bir şeye üzülüyor. Çünkü bu çiçek ve meyve ağaçlarına gözümüz gibi bakıyoruz. Portakal ağacıydı, güzel bir meyveydi. Özenle bakıyorduk. İnsanlar, baktıkça memnuniyetini dile getiriyordu. Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık anları ise, iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, sokağa otomobille gelen kişinin, aracını durdurarak bir süre oyalandığı, sokaktan geçenlerin uzaklaşmasını bekledikten sonra, aracının arka kapısını açarak meyve ağacını saksısıyla birlikte çaldığı ve aracın arka koltuğuna yüklediği, daha sonra aracına binerek sokaktan uzaklaştığı görülüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, trafik, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Portakal Ağacı Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

09:38 Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor Narin Güran cinayeti davası 3. gününde devam ediyor
09:31 Yeniden faiz indirimine mi gidilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi Yeniden faiz indirimine mi gidilecek? Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk sinyali verdi
07:17 Metiner’in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu Metiner'in Hizbullah terör örgütü ile ilgili sözleri gündem oldu
22:16 Ünlü firma Türkiye’deki modellerini geri çağırdı Ünlü firma Türkiye'deki modellerini geri çağırdı
21:53 Şanlıurfa’da hastasını taciz eden doktor tutuklandı Şanlıurfa'da hastasını taciz eden doktor tutuklandı
14:29 Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası’na ev sahipliği yapacak Türkiye, 2026 Kadınlar Voleybol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak
14:12 Mansur Yavaş’tan Ankara’da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama Mansur Yavaş'tan Ankara'da ödendiği iddia edilen konser ücretleri ile ilgili açıklama
14:09 Diyanet, Narin’in köyündeki imamı açığa aldı Diyanet, Narin'in köyündeki imamı açığa aldı
14:07 Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi Seda Sayan, annesi için sevenlerinden dua istedi
14:05 Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde Elektrikte büyük zam tartışması yeniden gündemde
13:59 Ece Erken eski kocası Serkan Uçar’ı icraya veriyor Ece Erken eski kocası Serkan Uçar'ı icraya veriyor
13:55 İspanya’da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı İspanya'da aniden meydana gelen yeni sel felaketi büyük hasara yol açtı
13:54 Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi’den jet hızında açıklama Sakatlık haberiyle taraftarı yıkan Icardi'den jet hızında açıklama
13:37 Narin Güran davasında Salim Güran’ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı Narin Güran davasında Salim Güran'ı 16 yaşındaki kızı da yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2024 11:22:13. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Portakal Ağacı Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.