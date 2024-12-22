Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Sultangazi\'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu

Sultangazi Belediyesi ve Kars Sarıkamış Isısu ile Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğiyle, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı münasebetiyle hatıra ormanı oluşturuldu. Törende İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, Şehitlerin anısını yaşatmanın önemini vurguladı ve fidan dikimi gerçekleştirdi.

22.12.2024 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri anısına hatıra ormanı oluşturuldu.

Sultangazi Belediyesi, Sultangazi Kaymakamlığı ile Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği işbirliğinde, Habipler Mahallesi Sarıkamış Şehitleri Caddesi'nde "Hatıra Ormanı Fidan Dikim Töreni" düzenlendi.

Tören öncesinde vatandaşlar, araç konvoyu oluşturarak hatıra ormanının bulunduğu alana hareket etti. Konvoyun alana ulaşmasının ardından başlayan törende, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Törende konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Cengiz Karabulut, İstanbul Valisi Davut Gül'ün selamlarını getirdiğini belirterek, zorlu bir coğrafyada hüküm sürüldüğünü söyledi.

Düşmanların tarih boyunca süregeldiğini ifade eden Karabulut, "İslamiyet'in en büyük savunucusu bizler olmuşuzdur. Haçlı seferlerini düşünün, onlarca Haçlı seferine karşı mücadele eden ve tek başına İslamiyet'i savunan bizim atalarımız, dedelerimizdi. Bundan 110 yıl önce de Kars ve Sarıkamış'ta, ülkemizin, milletimizin bekası için mücadele ederken, 90 bin civarında askerimizi maalesef orada şehit verdik. Onlara buradan Allah'tan rahmet diliyoruz." diye konuştu.

Karabulut, onların anısını yaşatmak amacıyla çok güzel bir uygulamaya örnek olunduğunu ve caddeye isim verildiğini belirterek, "Bugün de şehitlerimizi yaşatmak ve onları bir kez daha ölümsüz kılmak için, onların adına pırıl pırıl gençlerimizle fidan dikeceğiz. Bu fidanlar onların anısını yaşatacak." dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar şehitler anısına fidanları toprakla buluşturdu.

Programa, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit, MHP İlçe Başkanı Yusuf Özel, Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanı Yakup Yılmaz ve Kars Sarıkamış Isısu ve Karaurgan Köyleri Derneği Başkanı İbrahim Aktaş ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Cengiz Karabulut, Yerel Haberler, Sultangazi, Sarıkamış, istanbul, Güncel, Tören, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika


18:26 Dışişleri Bakanı Fidan’dan PKKYPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır Dışişleri Bakanı Fidan'dan PKK/YPG mesajı: Yeni yönetim uygun adımları atacaktır
18:08 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye’de tarihin doğru tarafında yer aldık Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Suriye'de tarihin doğru tarafında yer aldık
17:59 Galatasaray, Kayserispor’u deplasmanda 5-1 yendi Galatasaray, Kayserispor'u deplasmanda 5-1 yendi
17:59 HTŞ Esad’ı devirecek planı önce Türkiye’ye sunmuş HTŞ Esad'ı devirecek planı önce Türkiye'ye sunmuş
12:54 Almanya’yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı Almanya'yı kana bulayan saldırgan İslam karşıtı ve siyonizm destekçisi çıktı
12:48 Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler Doktorlara yeni yıldaki maaş beklentileri soruldu, inanılmaz rakamlar telaffuz ettiler
12:24 Uzman isim Türkiye’de işsizliği düşürecek formül verdi Uzman isim Türkiye'de işsizliği düşürecek formül verdi
12:21 Torreira’yı küplere bindiren ayrılık sorusu Torreira'yı küplere bindiren ayrılık sorusu
11:51 Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu Tayvan meclisinde sandalyeler havada uçuştu
11:41 Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde Gencecik bir sporcu öldü ama Mehmet Sekmen kendini aklama derdinde
11:27 Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu Colani çok konuşulan fotoğrafı kendini savundu
11:13 Suriye’de PKKYPG’yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor Suriye'de PKK/YPG'yi kuşatan 25 bin kişilik ordu, saldırı için emir bekliyor
11:12 Memurlar 2025’te ne kadar maaş alacak İşte ilk tahminler Memurlar 2025'te ne kadar maaş alacak? İşte ilk tahminler
11:06 Fenerbahçe’nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı Fenerbahçe'nin puan kaybettiğini gören Icardi yine rahat durmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2024 19:22:30. #1.13#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Sarıkamış Şehitleri Anısına Hatıra Ormanı Oluşturuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.