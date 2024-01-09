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Sultangazi'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Sultangazi'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, seyir halindeki bir servis aracının altında kalarak hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan müdahalede çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi ve sürücü gözaltına alındı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi ve görüntülerde çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Sultangazi\'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
09.01.2024 - 22:47,  Güncelleme: 22:56
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Sultangazi'de yolun karşısına geçtiği sırada servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

50. Yıl Mahallesi 2054 Sokak'ta seyreden 34 LAD 143 plakalı servis aracı, yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş'e çarptı. Çocuğun aracın altında kaldığını görenler durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen sağlık görevlileri Muhammed Enes Memiş'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı.

Bu arada kaza sokaktaki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokak başında manevra yapan servis aracının altında kalan çocuk için çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de servis aracının altında kalan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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