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Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı çocuk, abisinin yanına defnedildi - Son Dakika
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Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı çocuk, abisinin yanına defnedildi

Sultangazi'de servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 3 yıl önce benzer bir kazada ölen 10 yaşındaki abisinin yanına defnedildi. Kaza sonucu hayatını kaybeden çocuğun cenazesi, abisinin mezarının yanında toprağa verildi. Olayın ardından gözaltına alınan minibüs şoförü ise adliyeye sevk edildi.

11.01.2024 - 10:33,  Güncelleme: 10:35
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SULTANGAZİ'de servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybeden 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 3 yıl önce benzer bir kazada ölen 10 yaşındaki abisinin yanına defnedildi.

50. Yıl Mahallesi'nde dün akşam 19.00 sıralarında meydana gelen kazada, kuran kursundan çıkarak evlerine ilerleyen 5 yaşındaki Muhammet Enes Memiş, yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ailenin, 3 yıl önce 10 yaşındaki oğlu Yasin Memiş'in de benzer bir kazada hayatını kaybettiği öğrenildi. 5 yaşındaki Muhammed Enes Memiş, 50. Yıl Ravza Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Kayabaşı Mezarlığı'nda bulunan abisinin mezarının yanına defnedildi. Cenazeye Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun'da katıldı. Olayın ardından gözaltına alınan işçi servisi şoförü Adil E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sultangazi\'de servis minibüsünün çarptığı çocuk, abisinin yanına defnedildi
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Sultangazi'de servis minibüsünün çarptığı çocuk, abisinin yanına defnedildi - Son Dakika
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