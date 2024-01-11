Sultangazi\'de Sigara İsteğini Reddeden İşçi Silahla Yaralandı

Sultangazi'de 23 yaşındaki inşaat işçisi, sigara isteğini reddettiği kişi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yürümeye başlayan İlyas Afşar'ı takip eden 2 şüpheliden biri, bir süre sonra Afşar'dan sigara istedi.

Şüpheliye sigara vermeyen Afşar, ardından C Caddesi'ndeki tekel bayisine girdi.

Bunun üzerine arkasından gelen şüpheli, tekel bayisinin kapısında Afşar'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra hastaneye kaydırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Mermi çekirdeğinin vücudundan çıkarılmamasına karar verildi

Hastanede yapılan müdahalede, Afşar'ın karnına isabet eden mermi çekirdeğinin atar damara temas ettiği ve alınması durumunda hayati risk oluşturacağı gerekçesiyle çıkarılmamasına karar verildi.

Bu arada olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde tekel bayisinin önünde Afşar'ın arkasından seslenen şüphelinin, yanına yaklaşan Afşar'a gülerek ateş edip kaçtığı anlar yer alıyor.