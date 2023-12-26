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Sultangazi'de silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı kavga: 1 yaralı

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde husumetli olan 2 kişi arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi, ismi belirlenemeyen bir kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı. Polis ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olay yerinde inceleme yapmaya devam ediyor.

Sultangazi\'de silahlı kavga: 1 yaralı
26.12.2023 - 02:23,
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Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışması devam ediyor.

Kaynak: AA
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Sultangazi, Olay, Polisiye, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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