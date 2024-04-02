Sultangazi\'de silahlı kavgada 6 şüpheli gözaltına alındı

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Sultangazi'de, bir kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gazi Mahallesi'ndeki bir sokakta 30 Mart'ta silahlı kavga olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce olay yerinde yapılan ilk incelemede silahla vurulup yaralanan İ.S'nin hastaneye kaldırıldığı belirlendi.

F.K'nin "kız meselesi" sebebiyle husumet yaşadığı İ.S'yi olay günü önce M.K. ve B.K. ile birlikte darbettiği, daha sonra silahla vurup yaraladığı, bir süre sonra yaralının ağabeyleri A.S. (40) ve A.S'nin (42) olay yerinin etrafında ateş ettikleri tespit edildi.

Ekipler, hastanede tedavi edilen İ.S. ile olaya karışan diğer 5 şüpheliyi yakaladı. Çalışmalarda, olay yerinde 17 kovan, 2 fişek, 4 kartuş, F.K'nin aracında 24 fişek, şarjör ile yaralının 42 yaşındaki ağabeyi A.S'nin hastane önündeki aracında 2 tabanca, pompalı tüfek ve olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli ağabeylerden A.S. (40) kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme suçlarından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğer ağabey A.S. adli kontrol hükümleri uygulanıp serbest bırakıldı.

Şüpheli F.K ile darp olayına karışan M.K. ve B.K. de emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.