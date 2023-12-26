Sultangazi\'de silahlı saldırı: Yaralı hastaneye kaldırıldı

SULTANGAZİ'de cadde üzerinde bir kişi, silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı hastaneye kaldırıldı. Yaralının ailesine ait bir otomobilin de geçen ay kundaklandığı öğrenildi.

Olay, saat 00.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesi I Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bir kişi, yolda karşılaştığı kişinin silahlı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacaklarından yaralanan kişi kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak en yakın hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

POLİS OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik alarak caddeyi her iki yönden kapattı. Saldırının olduğu yerde detaylı inceleme yapan polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Mahalle sakinlerinden olay hakkında bilgi alan polis ekipleri, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan saldırıda yaralanan kişinin ailesine ait otomobilin 1 Kasım Çarşamba günü kundaklandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili incelemesi sürüyor.