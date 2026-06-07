Sultangazi'de Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga - Son Dakika
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Sultangazi'de Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga

07.06.2026 09:19
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Trafik kazası sonrası çıkan bıçaklı kavgada Baran Fakhani hayatını kaybetti, 8 şüpheli gözaltında.

SULTANGAZİ'de meydana gelen trafik kazasının ardından Baran Fakhani'nin(25) hayatını kaybetmesine ve 2 kişinin yaralanmasına neden olan bıçaklı kavgaya ilişkin düzenlenen operasyonda; olayın faili olan İ.D. yakalandı. Bununla birlikte şu ana kadar yapılan operasyonlarda 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olay, 4 Haziran Perşembe günü saat 08.00 sıralarında Zübeyde Hanım Mahallesi Okul Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 GG 502 plakalı araçta bulunan Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani, seyir halindeki başka bir otomobille çarpıştı. Kazanın ardından araçlardan inen taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bunun üzerine Fakhani ailesi kaza yaptıkları araçtaki kişiler tarafından bıçak ve sopalarla saldırıya uğradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Kavgada yaralanan baba Hakim Fakhani, oğlu Baran Fakhani ve Barış Fakhani sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

2 AY SONRA DÜĞÜNÜ VARDI

Olayda 4 yerinden bıçaklanan Baran Fakhani yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 2 yerinden bıçaklanan Barış Fakhani ile kafasından yaralandığı belirlenen baba Hakim Fakhani'nin ise tedavisi sürüyor. Düzenlenen cenaze namazının ardından dün toprağa verilen Baran Fakhani'nin 2 ay sonra evleneceği öğrenildi.

8 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonla olayın faili olan İ.D. gözaltına alındı. Dün ve bugün yapılan operasyonların ardından 8 şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

Sultangazi, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Trafik, Kavga, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sultangazi'de Trafik Kazası Sonrası Bıçaklı Kavga - Son Dakika

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