Sultangazi'de Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
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Sultangazi'de Yangın: 9 Kişi Kurtarıldı

Sultangazi'de bir binanın bodrum katında bulunan marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında binada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı. İtfaiye eri ve bina sakinleri dumandan etkilendi ve ambulansta tedavi edildi.

14.06.2024 15:25
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Sultangazi'de binanın bodrum katında faaliyet gösteren marketin deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken binada mahsur kalan 9 kişi kurtarıldı.

Fevzi Çakmak Mahallesi Efe Mehmet Sokak'taki 3 katlı bir iş yerinin bodrum katındaki marketin deposunda jeneratör arızasından dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin güvenliği sağlamak için sokağın girişini kapatmasının ardından itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Ekipler, binada mahsur kalan 9 kişiyi kurtarırken 1 itfaiye eri de dumandan etkilendi.

Dumandan etkilenen bina sakinleri ile itfaiye eri ambulansta tedavi edildi.

Kaynak: AA

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