Sultansuyu'nda Şampiyon Taylar Doğuyor - Son Dakika
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Sultansuyu'nda Şampiyon Taylar Doğuyor

Sultansuyu\'nda Şampiyon Taylar Doğuyor

Malatya'daki Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yeni şampiyon taylar doğmaya başladı. 131 tay bekleniyor.

16.01.2025 11:53
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Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) bünyesinde Malatya'da faaliyet gösteren Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde şampiyon adayı taylar, yeni yapılan modern tavlalarda doğmaya başladı.

Osmanlı'da ordunun at ihtiyacının karşılanması amacıyla 1865 yılında "Sultansuyu Çiftlikatu Hümayun" adıyla 27 bin dönüm arazide kurulan Akçadağ ilçesindeki işletme, Arap atı yetiştiriciliğinde Türkiye'nin en önemli merkezlerinin başında geliyor.

1915 yılında Hara, 1928'de Sultansuyu Harası daha sonra ise Sultansuyu Tarım İşletmesi adıyla faaliyetlerini sürdüren merkezde, şampiyon yarış atlarının yavruları dünyaya gözlerini açıyor.

Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürü Hüseyin Öcal, AA muhabirine, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde işletmeye ait tavlaların ciddi hasar aldığını, bazı yapıların kullanılamaz hale geldiğini söyledi.

Öcal, depremin ardından hızla harekete geçen TİGEM'in üretimin aksamasını önlemek ve safkan Arap atlarının güvenli ortamda yetiştiriciliğini sürdürmek adına çalışma yaptığını ve 18 bin metrekare kapalı alan ve 345 başlık tavlayı kullanıma açtığını kaydetti.

İşletmede bulunan tayların bakımının profesyonel kadroyla titizlikle geçekleştirildiğine işaret eden Öcal, "Şampiyon adayı tayların doğumu başladı, şu an 12 şampiyon adayı tayımız var. Bunların 6'sı erkek, 6'sı dişi. Yıl içerisinde 131 tay bekliyoruz." dedi.

Geçen yıl at satışından 100 milyonluk gelir elde edildi

Geçen yıl beklentilerinin üzerinde at satışı yaptıklarını hatırlatan Öcal, "2024 yılında 75 milyonluk tay satışı ve 25 milyonluk tay yetiştirici priminde olmak üzere toplamda 100 milyonluk gelirimiz oldu. Taylar veteriner hekim ve sağlık teknisyenlerinin bulunduğu ekip tarafından kontrol ediliyor. İşletmemizde 459 baş at mevcut, bunların 9'u aygır, 151'i kısrak." diye konuştu.

At Islahı ve Yetiştiriciliği Veteriner Şube Şefi Veteriner Hekim İsmail Çağrı Yılmaz ise saf kan Arap atı yetiştiriciliği yaptıklarını ifade etti.

???????- Kısraklar bireysel localarda doğum yapıyor

Kısrakların gebelik döneminin yaklaşık 11 ay olduğunu ve ocak ayında doğumların başladığını anlatan Yılmaz, şunları söyledi:

"Bizim için yılbaşından sonrası doğum sezonu olarak başlamakta. Her kısrak kendi bireysel alanında localarda doğum yapıyor. Bu sayede daha sakin, stressiz doğumunu gerçekleştiriyor. Taylar yaklaşık 20 gün anne sütüyle beslenmekte, yaklaşık 6 ay annelerinin yanında barınmakta, 7. aydan itibaren tayları anneden ayırmamız gerekiyor. Bir ve iki yaşına geldiklerinde satış işlemleri yapılıyor ve 3 yaşından itibaren de taylarımız koşulara katılıyor."

Kaynak: AA

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