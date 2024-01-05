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Suluova'da 18 Bin İçi Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Suluova'da 18 Bin İçi Dolu Makaron Ele Geçirildi

Amasya'nın Suluova ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisi üzerine 18 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi. İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Suluova\'da 18 Bin İçi Dolu Makaron Ele Geçirildi
05.01.2024 - 18:41,
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Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen operasyonda 18 bin içi dolu makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele kapsamında yürüttükleri çalışmalar neticesinde, Suluova ilçesinde faaliyet gösteren bir iş yerinde doldurulmuş makaron satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

İş yerine düzenlenen operasyonda, çeşitli markalarda toplam 18 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İş yeri sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Suluova'da 18 Bin İçi Dolu Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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