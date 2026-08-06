Suluova'da Elektrikli Motosiklet Üretimi Başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde kurulan tesiste, Çin ve Türkiye'den tedarik edilen parçaların monte edilmesiyle satışa hazır hale getirilen elektrikli motosikletler Türkiye'nin dört bir tarafına gönderiliyor.

İstanbul'da çalıştığı firmadan istifa ederek memleketi Amasya'nın Suluova ilçesine yerleşen girişimci Ferhat Şahin, Çin ziyareti sırasında caddelerdeki elektrikli motosiklet yoğunluğunu ve bu araçların şehir içi trafiğe katkısını gördü.

Bunun üzerine elektrikli motosikletleri iç pazarda satmaya karar veren Şahin, Suluova Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bu yıl altyapı çalışmalarını tamamladığı fabrikasında montaj hattını devreye aldı.

Fabrikada oluşturulan montaj hattında ilk etapta biri kasalı (yük taşıma), diğeri binek olmak üzere iki farklı model elektrikli motosikletin montajına başlayan Şahin, tesiste günlük 10 motosiklet montajı gerçekleştirerek yurt genelindeki bayiler aracılığıyla satışa sunuyor.

Tesiste 35 kişiye iş imkanı

İlçede 35 kişiye istihdam sağlanan tesiste, parçaların yerlileştirilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Motosikletlerin parça parça monte edildiği tesiste, önümüzdeki süreçte kablo, konnektör ve plastik aksam gibi parçalar kullanılarak yerli üretim payının artırılması hedefleniyor.

Firmanın kurucu ortaklarından Ferhat Şahin, AA muhabirine, Şanghay'da ortağı ve ağabeyi Murat Şahin ile yaptıkları gözlemlerin ardından bu kararı aldıklarını söyledi.

Çin'de elektrikli motosikletler sayesinde insanların ulaşım sıkıntısını çözdüğünü ifade eden Şahin, "Bunu Türkiye'ye getirmek gerektiğine karar verdik. Yaklaşık 6 aydır burada montaj yapıyoruz. Günlük 2 farklı modelden yaklaşık 10 montajımız oluyor. Türkiye genelindeki bayilerimiz aracılığıyla Suluova ilçesinden dağıtım yapıyoruz." diye konuştu.

Şahin, ürünle ilgili sertifikasyon işlemlerini tamamladıklarını, ilk olarak Avrupa'ya ihracat yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.