Suluova'da Kur'an Kursları Kapanış Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Suluova'da Kur'an Kursları Kapanış Töreni

12.06.2026 11:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'nın Suluova ilçesinde 4-6 yaş Kur'an kursları için kapanış töreni düzenlendi.

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İlçe Müftülüğü bünyesinde eğitim veren 4-6 yaş Kur'an kursları için 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı kapanış töreni gerçekleştirildi.

Şehzade Elif 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nda düzenlenen program, minik bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törenin açılışında konuşan Amasya İl Müftüsü İbrahim Yavuz, çocukların anne ve babalara birer emanet olduğunu belirterek, maddi ihtiyaçlar kadar manevi ihtiyaçların da karşılanmasının önemine değindi.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2013 yılından bu yana 4-6 yaş kurslarına büyük önem verdiğini vurgulayan Yavuz, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuklar geleceğimizdir, istikbalimizdir. Çocuksuz bir dünya çiçeği olmayan bir bahçe gibidir. Değerlerine bağlı iyi bir evlat yetiştirmek anne ve babalar olarak bizim görevimizdir. Başkanlığımızın 2013 yılında başlattığı 4-6 yaş kurslarına halkımızın ciddi bir teveccühü oldu ve kurs sayılarımız her geçen gün arttı. Bu sayıların artmasından büyük memnuniyet duyuyoruz."

Konuşmaların ardından minik öğrenciler, dönem boyunca öğrendikleri ilahileri seslendirerek çeşitli gösteriler sundu.

Programın sonunda, eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere belge ve madalyaları takdim edildi.

Törene, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Belediye Başkanı Rıfat Uzun, İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, eğitmenler ve veliler katıldı.

Kaynak: AA

Suluova, Eğitim, Güncel, Amasya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suluova'da Kur'an Kursları Kapanış Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Ali Kohne Mehmet Ali Kohne:
    şehirlerde bu tür faaliyetler çocukların sosyal gelişimine katkı sağlayıp aynı zamanda değerler eğitimini de destekliyor yani oldukça olumlu 0 0 Yanıtla
  • Gürkan Kardaş Gürkan Kardaş:
    vay be bu yaşlarda kurs mu başlıyolar yani ben bilmiyodum ki böyle şeyler var bunlar ne öğretiyolar çocuklara tam olarak merak ettim 0 0 Yanıtla
  • Sema Tunca Sema Tunca:
    çocuklara din eğitimi vermek çok güzel bir şey ama bunun yanında okul eğitimini de ihmal etmemeliyiz çünkü dunya hayatında da başarı lazım 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37’de sabit bıraktı Merkez Bankası politika faizini yüzde 37'de sabit bıraktı
Nureddin Nebati’den İbrahim Tatlıses’i hastanede ziyaret etti İşte son hali Nureddin Nebati'den İbrahim Tatlıses'i hastanede ziyaret etti! İşte son hali
Dünya Kupası öncesi kriz Saatler kala yasakladılar Dünya Kupası öncesi kriz! Saatler kala yasakladılar
TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz TikTok yayıncısı 1 aylık kazancını açıkladı, rakam inanılmaz
Aziz Yıldırım’dan kızına yüzen saray Aziz Yıldırım'dan kızına yüzen saray
Altın yatırımcılarına “toplayın“ çağrısı Altın yatırımcılarına "toplayın" çağrısı

11:53
A Milli Takım’ı çok hafife aldı Avustralyalı futbolcudan olay sözler
A Milli Takım'ı çok hafife aldı! Avustralyalı futbolcudan olay sözler
11:27
Muharrem İnce’den Özel’i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi
Muharrem İnce'den Özel'i küplere bindirecek öneri: Süreç farklı işlemez miydi?
11:22
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
Muhsin Yazıcıoğlu dosyası yeniden açılıyor
11:10
Vatan Bilgisayar’ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
Vatan Bilgisayar'ın sahibi Hasan Vatan tutuklandı
11:05
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Aykut Çelik oldu
10:40
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın’ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın CHP Grup Başkanvekillikleri düştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2026 11:57:58. #7.12#
SON DAKİKA: Suluova'da Kur'an Kursları Kapanış Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.