Suluova'da Tilki Yavrusu Kurtarıldı

Amasya'nın Suluova ilçesinde boş gübre çukuruna düşen tilki yavrusu, ekiplerin çalışması sonucu kurtarıldı.
Çayüstü köyünde boş gübre çukurunda tilki yavrusunun mahsur kaldığını görenler, durumu Suluova Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler tilki yavrusunu bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.
