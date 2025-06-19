Amasya'nın Suluova ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Ö.K'nin idaresindeki 05 DE 944 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 05 LK 336 plakalı otomobil, Yüzbeyköyü yakınlarında çarpıştı.
Kazada, sürücüler ve otomobillerdeki 2 yolcu yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Suluova'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
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