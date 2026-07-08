Suluova\'da 2026 Yaz Kur\'an Kursları Başladı

Amasya'nın Suluova ilçesinde, İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen 2026 yılı Yaz Kur'an Kursu eğitimleri düzenlenen programla başladı.

İlçe merkezindeki Akşemseddin Camisi'nde başlayan kursları ziyaret eden Suluova İlçe Müftüsü Dr. Sıtkı Kaya, din görevlileriyle bir araya gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Müftü Kaya, yaptığı açıklamada, ilçe merkezi ile köylerde yer alan yaklaşık 165 cami ve Kur'an kursunda eğitimlerin eş zamanlı olarak start aldığını belirtti.

Diyanet İşleri Başkanlığının takvimi doğrultusunda eğitimlerin 6 Temmuz-14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirileceğini anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Altı hafta sürecek eğitimlerimizde yavrularımıza Kur'an-ı Kerim okumanın yanı sıra temel dini bilgiler, ibadet, ahlak ve değerler eğitimi de verilecek. Kurslarımızda sadece teorik eğitimle yetinmeyeceğiz. Çocuklarımızın yaş gruplarına göre çeşitli sosyal etkinlikler ve sportif faaliyetler de düzenleyeceğiz. İmkanlar ölçüsünde gerçekleştireceğimiz ziyaretlerle Yaz Kur'an Kurslarımızı dolu dolu geçirmeyi hedefliyoruz. Cenabıallah hayırlara vesile kılsın."

Ziyaretin sonunda Kaya, kursa katılan öğrencilere çeşitli hediyeler takdim ederek başarılar diledi.