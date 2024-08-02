Suluova'da yaz Kur'an kursu öğrencileri Gazze için dua etti

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Amasya'nın Suluova ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında hayatını kaybeden çocuklar başta olmak üzere tüm şehitler ve Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için dua etti.

Sultaniye Camisi'nde kılınan sabah namazı sonrası, kurslarda eğitim gören ve Kur'an-ı Kerim okumaya geçen öğrenciler için program düzenlendi.

Program sonunda Gazze'deki çocuklar, şehitler ve Heniyye için dua eden öğrenciler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla İsrail'i kınadı.

İlçe Müftüsü Sıtkı Kaya, AA muhabirine, yaz kurslarında öğrencilere dini eğitimin yanı sıra milli ve manevi değerler aşılayarak duyarlı bir nesil yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Her fırsatta Gazze ve tüm dünyadaki Müslümanlar için dua ettiklerini, Müslümanlara yapılan saldırıları kınadıklarını anlatan Kaya, "Mutlaka bu zulüm son bulacak. Mazlumlar inşallah kurtuluşa erecek." dedi.

Öğrencilerden 9 yaşındaki Muhammed Eğmen ise "Bugün sabah namazında Filistin'deki kardeşlerimiz için dua ettik, zulmün bitmesini istedik. Oradaki kardeşlerimiz annesiz, babasız kalıyor. Yetimler ölüyor, masumlar ölüyor. Artık bunun bitmesini ve Filistin'in kurtulmasını istiyoruz. Dualarımız kabul olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Furkan Değirmenci de Gazze'deki masum çocuklar için çok üzüldüğünü anlatarak, "Her cuma buraya geliyoruz sabah namazına. Filistinli kardeşlerimiz için dua ediyoruz. Allah onları aç, susuz bırakmasın, onlara güç versin. Filistin ve Gazze'deki soykırım bitsin. Savaş bitsin. Her gün böyle dua ediyoruz." diye konuştu.

Programda, Belediye Başkanı Rifat Uzun ve Müftü Kaya, öğrencilere Kur'an-ı Kerim ve çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra, belediye tarafından öğrencilere ikramda bulunuldu.