Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İstihdam Odaklı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İstihdam Odaklı İş Birliği Protokolü İmzalandı

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında istihdam odaklı iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Suluova TSO ile Amasya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen 'Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz' adlı Avrupa Birliği hiber projesi kapsamında gerçekleştirildi. Protokol, işsiz gençler ve dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak, TSO'da kurulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarının kullanımı konusunda ortak çalışmalar yapmak ve yerel aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek amacıyla 3 yıl süreli olarak imzalandı. İmza töreninde İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ve TSO Başkanı Turgut Aksu protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu.

01.08.2024 14:35
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) arasında istihdam odaklı iş birliği protokolü imzalandı.

İmza töreninde konuşan TSO Başkanı Turgut Aksu, Suluova TSO ile Amasya Üniversitesi iş birliğinde gerçekleştirilen "Renklerimizle İstihdama Katılıyoruz" adlı Avrupa Birliği hiber projesi kapsamında protokolün gerçekleştirildiğini söyledi.

Protokolün 3 yıl süreli olduğunu belirten Aksu, protokol ile işsiz gençler ve dezavantajlı grupların istihdam edilebilirliğini artırmak, TSO'da kurulan Sanal Gerçeklik Laboratuvarının kullanımı konularında ortak çalışmalar yapmak, yerel aktörler arasında işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek üzere mutabakata varıldığını söyledi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu ile TSO Başkanı Turgut Aksu imzaladıkları protokolün hayırlı olması temennisinde bulundu

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ticaret ve Sanayi Odası Arasında İstihdam Odaklı İş Birliği Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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