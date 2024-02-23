Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür Şenliği Ödül Töreni - Son Dakika
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür Şenliği Ödül Töreni

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür Şenliği Ödül Töreni

Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliğinde dereceye girenlere ödülleri verildi. Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenliğin amacının öğrencilere eğlenirken öğretmek olduğunu belirterek, etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür etti.

23.02.2024 12:55  Güncelleme: 12:57
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Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ilkokullar arası bilgi ve kültür şenliğinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik kapsamındaki yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Kaymakam Şafak Gürçam tarafından verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Davu, şenliğin amacının öğrencilere eğlenirken öğretmek olduğunu ifade ederek, "Öğrencilerin birbirleri ile etkileşim halinde olmasını, araştırmaya teşvik etmeyi, kazanımları değerlendirmeyi ve öğrencilerde takım ruhunu oluşturmayı hedefledik. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Suluova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlkokullar Arası Bilgi ve Kültür Şenliği Ödül Töreni - Son Dakika
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