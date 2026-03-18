Suluova Kaymakamlığı gazi ve şehit aileleri onuruna iftar verdi
18.03.2026 21:08
Suluova Kaymakamlığı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla şehit aileleri, gazi ve aileleri onuruna iftar verdi.

Bir restoranda düzenlenen programda Kaymakam Şafak Gürçam, katılımcılarla sohbet ederek. şehit ailesi, gazi ve ailelerine vefa ve minnet duygularını dile getirdi.

Vatan ve milletin bağımsızlığı için canlarını feda eden tüm şehitler ile hayatını kaybeden gazileri rahmetle anan Gürçam, "Bugün huzurlu bir vatana sahipsek, bunu kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz. Onlardan geriye kalan siz değerli şehit ailelerimiz ve gazilerimizde bizlere emanetsiniz. Şehit ve gazilerimizin bu emanetlerine devlet ve millet olarak sonsuza kadar sahip çıkılacaktır. Şehitlerimizin emaneti olan siz ailelerimize ve gazilerimize her zaman kapılarımız açıktır." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Rifat Uzun ise aziz vatanı kendilerine bırakan, canlarını feda eden tüm şehitlere, bedenen ve ruhen bedel ödeyen gazilere teşekkür etti.

İftar sonrası Kaymakam Gürçam ile Belediye Başkanı Uzun, şehit aileleri ile gazi ve ailelerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Amasya, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 18.03.2026 21:09:04.
