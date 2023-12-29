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Suluova Kaymakamlığı, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Spor Kulübüne Malzeme Desteği Sağladı - Son Dakika
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Suluova Kaymakamlığı, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Spor Kulübüne Malzeme Desteği Sağladı

Suluova Kaymakamlığı, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi bünyesinde faaliyet gösteren spor kulübüne malzeme desteğinde bulundu. Kaymakam Şafak Gürçam, ziyaret eden sporculara 15 eşofman takımı ve spor ayakkabısı hediye etti. Gürçam, engelli bireylerin spor yapmalarının ve toplumun içinde yer almalarının önemini vurguladı. Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Müdürü Sacit Aydın, öğretmenler ve sporcular da yer aldı.

Suluova Kaymakamlığı, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Spor Kulübüne Malzeme Desteği Sağladı
29.12.2023 - 17:35,  Güncelleme: 17:35
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Suluova Kaymakamlığı tarafından, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi bünyesindeki spor kulübüne malzeme desteğinde bulunuldu.

Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, kendisini ziyaret eden sporculara 15 eşofman takımı ile spor ayakkabısı hediye etti.

Gürçam, engelli bireylerin spor yapmaları ve bu sayede toplumun içinde olmalarının kendileri için önem taşıdığını söyledi.

Ziyarette Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Abdulkadir Saraç, Hacı Bayram Özel Eğitim Merkezi Müdürü Sacit Aydın ile öğretmenler ve sporcular yer aldı.

Kaynak: AA
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