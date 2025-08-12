Sumbas'ta Yangın Kontrol Altında

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde tarlada çıkıp zeytinliğe sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Evciler Mahallesi yakınındaki tarlada henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle zeytin ağaçlarının bulunduğu alana yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yerleşim yerlerine yakın olan yangının kontrol altına alınması için çalışma başlatıldı.
Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
