Suna Kan'ın 90. doğum yılı CSO Ada Ankara'da 'Bir Ustanın İzinde' konseriyle kutlandı

Türk keman sanatının usta isimlerinden keman virtüözü ve Devlet Sanatçısı Suna Kan'ın anısına düzenlenen anma haftası, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasınca gerçekleştirilen "Bir Ustanın İzinde" konseriyle başladı.

CSO Ada Ankara Tarihi Salon'da keman virtüözü ve Devlet Sanatçısı Suna Kan'ın anısına gerçekleştirilen "Bir Ustanın İzinde" konseri, sanatçının müzik yaşamını ve müzik tarihindeki yerini dinleyiciye hatırlatırken, farklı kuşaklardan değerli sanatçıları aynı sahnede buluşturdu.

Suna Kan'ın hayat hikayesini kendi diliyle anlattığı belgeselin gösterimi ile başlayan konserde, Cana Gürmen, şef Gürer Aykal, keman sanatçısı Cihat Aşkın anılarını paylaştı.

Programda, Suna Kan'ın öğrencilerinden keman sanatçıları Cihat Aşkın, Esra Gökoğlu, Tangör Ertaş ve Bahar Biricik, viyola sanatçısı Barış Uluçınar, viyolonsel sanatçısı Murat Berk ve piyanist Cana Gürmen konser verdi.

Suna Kan'ın sanat yaşamına ve müzik mirasına ithaf edilerek sanatçının 90. doğum yılının kutlandığı konserde, Mozart'ın 12 numaralı keman sonatı, Beethoven'ın 24 numaralı keman sonatı, Brahms'ın "Scherzo Do minor" eseri, Ahmed Adnan Saygun'un "Demet Süiti", Joseph Haydn'ın 76 numaralı "Yaylı Dörtlü Re minor" eseri ile George Sviridov'un "Romance" eserleri dinleyiciye sunuldu.

Suna Kan Anma Haftası, 22 Ekim'e kadar birbirinden farklı konserlerle devam edecek.