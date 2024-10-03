Suna Kan Keman Günleri Başlıyor - Son Dakika
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Suna Kan Keman Günleri Başlıyor

19-26 Ekim tarihleri arasında Ankara'da dört konserle Suna Kan Keman Günleri düzenlenecek.

03.10.2024 17:47
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Ankara Devlet Konservatuvarlılar Derneği (ADK-DER) ile Çankaya Belediyesi işbirliğinde "Suna Kan Keman Günleri" düzenlenecek.

ADK-DER'den yapılan açıklamaya göre, 19-26 Ekim'deki etkinlikler kapsamında, Ankaralı sanatseverlere hafta boyunca dört konser sunulacak.

19 Ekim'deki açılış konserinde Şef Burak Tüzün, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Sahnesi'nde ADK-DER Oda Orkestrası'nı yönetecek.

2. Suna Kan Keman Yarışması'nda ikincilik ödülü kazanan genç keman sanatçısı Ece Namlı'nın solist olarak katılacağı konserde, Vivaldi'nin "Dört Mevsim" Keman Konçertosu ile Mozart'ın "Küçük bir Gece Müziği" seslendirilecek.

Suna Kan'ın doğum gününde konser

Suna Kan'ın doğum günü 21 Ekim'de, şef Rengim Gökmen Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası'nı yönetecek. Keman sanatçıları Tayfun Bozok ve Derya Bozok'un solistliğini üstleneceği konserde, Alfred Schnittke'nın "İki Keman İçin Konçerto"su izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Keman ve piyano resitalleri ile devam edecek etkinlikler kapsamında, ilk resital 24 Ekim'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. 1. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması ikincisi Zornitsa Ilarıonova'nın solist olacağı konserde, Ilarıonova'ya piyanist Cana Gürmen eşlik edecek.

Suna Kan Keman Günleri'nin kapanış konseri ise 26 Ekim'de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Sahnesi'nde verilecek. Konserde, "2. Uluslararası Suna Kan Keman Yarışması" birincisi genç keman sanatçısı Ilgın Top, piyanist Çağdaş Özkan ile resitali sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dernek Başkanı Arzu Gürerk Sugüneş, ???????2007'de kurulan ADK-DER'in, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletimizin güzel sanatlar sevgisini her türlü vasıta ve tedbirlerle besleyerek inkişaf ettirmek milli ülkümüzdür" sözünü ilke edindiğini belirtti.

Ülkenin sanat yaşamını konser, yarışma ve anma etkinlikleriyle desteklemeye ve daha ileriye taşımaya devam ettiklerini dile getiren Sugüneş "Hem manevi hem de kültürel gelişimimize katkı sağlayan dernek, ulusal ve uluslararası platformlarda ülkemizin sanatını ve sanatçılarını teşvik ederek tanıtılmasında öncü bir rol üstlenmektedir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

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