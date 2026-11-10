Sunat, bütçede 19 bin 264 yatak farkını ve 4 bin liralık bursu TBMM\'de eleştirdi

AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın 2027 yılı bütçesi, 2025 yılı kesin hesabı ve Sayıştay raporları görüşülüyor.

İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat, konuşmasında bütçeyi değerlendirirken gençlerin barınma, beslenme, eğitim ve istihdam sorunlarının dikkate alınması gerektiğini belirterek, "Bugün önümüzde yaklaşık 400 milyar liralık bir bütçe teklifi var. Ancak bu bütçeyi değerlendirirken benim baktığım yer; yurda yerleşemeyen öğrencinin ödediği kira, bursu ayın sonuna yetmeyen gencin boş tabağı, diplomasını aldığı halde geleceğini kuramayan evladımızın kaygısı" dedi.

Gençlerin hayatına dokunmayan bütçe artışlarının başarı olarak sunulamayacağını ifade eden Sunat, Bakanlıktan faaliyet listesi değil, gençlerin yaşadığı sorunlara yanıt beklediklerini söyledi.

"PLANLA TAHMİN ARASINDA 19 BİN 264 YATAK FARK BULUNUYOR"

Öğrencilerin barınma sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sunat, 2026 yılı için 30 bin yeni yurt yatağı planlandığını ancak yıl sonu tahmininin 10 bin 736 olduğunu belirtti. Sunat, "Planla tahmin arasında 19 bin 264 yatak fark bulunuyor. Hangi yurt projeleri gecikti? Gecikmenin sorumlusu kim? Bu yurtlar hangi tarihte açılacak?" diye sordu.

2027 yılında yenilenecek yatak kapasitesi hedefinin bine indirildiğini, yurtların büyük onarım ödeneğinin ise 500 milyon lira azaltıldığını kaydeden Sunat, onarım kaynağının hangi gerekçeyle düşürüldüğünü sordu.

Sayıştay bulgularında bazı yurtlara iskan alınmadan öğrenci kabul edildiğinin, kimi binaların iskan ve yangın uygunluğu belgelerinin sunulamadığının yer aldığını aktaran Sunat, "Sayın Bakan, burada konuştuğumuz evrak eksikliğinin arkasında gençlerin can güvenliği var. Bugün kullanılan yurtların kaçında bu eksikler sürüyor? Kaç öğrenci o binalarda kalıyor? Eksikler tamamlanıncaya kadar hangi koruyucu tedbirleri aldınız? Yeni bir Kartalkaya yangını istemiyoruz Sayın Bakan" dedi.

"BİR ÖĞRENCİYE GÜNLÜK 133 LİRA VERİYORSUNUZ"

Bakanlığın yurt hizmetlerinde psikolog ve sosyal çalışmacı kapasitesini de gündeme getiren Sunat, psikolojik destek isteyen öğrencilerin ilk görüşme için kaç gün beklediğini, psikolog hizmetine erişemeyen kaç yurt bulunduğunu ve uzman personel açığının giderilmesi için bütçeye ne kadar kaynak konulduğunu sordu.

Öğrenci burslarının yetersiz olduğunu belirten Sunat, 2026 yılında lisans öğrencilerine aylık 4 bin lira burs ve öğrenim kredisi verildiğini, bunun günlük yaklaşık 133 liraya karşılık geldiğini söyledi. Sunat, "Bu parayla hangi öğrenci, hangi ihtiyacını karşılayabilir? Ulaşımı, yemeği, kitabı, kırtasiyesi, sosyal hayatı düşünüldüğünde bu parayla nasıl geçinmeleri beklenir?" dedi.

Desteğin önemli bir bölümünün burs değil geri ödenecek kredi olduğunu vurgulayan Sunat, ailesinden maddi destek alamayan öğrencilerin daha fazla borçlanmak ya da derslerini aksatacak kadar çalışmak zorunda bırakıldığını ifade etti. Sunat, 2027 yılı burs miktarının hangi öğrenci geçim hesabına göre belirleneceğini sordu.

"6,8 MİLYONU GEÇEN GENÇ NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA"

TÜİK'in 2025 yılı verilerine göre 15-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 23,3'ünün ne eğitimde ne istihdamda olduğunu belirten Sunat, bu sayının 6,8 milyonu aştığını, genç kadınlarda ise oranın yüzde 30,9 olduğunu söyledi.

Sunat, "Okulda olmayan, çalışmayan, bir öğrenci topluluğuna üye olmayan gençlere ulaşıyor musunuz? Bu gençlere ulaşmak için hangi bütçeli programınız var? MEB ve İŞKUR ile yürüttüğünüz çalışmalar kaç genci yeniden eğitime veya kayıtlı işe taşıdı? Katılım sayısını anlatıyorsunuz; hayatı değişen gençlerin sayısını da açıklayın" diye konuştu.

"KIRKAĞAÇ'TAKİ SPOR KOMPLEKSİNİN MALİYETİNİN DÖRT YILDA 8 KATINA ÇIKTI"

Bakanlığın 2025 yılı kesin hesabında sermaye giderleri için ayrılan 1,7 milyar liralık ödeneğin kullanılmadığını belirten Sunat, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 2022 yılında yapımına başlanan spor kompleksi projesinin tamamlanamadığını söyledi.

Sunat, tesisin neden bitirilmediğini, kamu zararı bulunup bulunmadığını ve sorumlular hakkında işlem yapılıp yapılmadığını 11 Haziran 2026 tarihinde verdiği soru önergesiyle Bakanlığa sorduğunu ancak yanıt alamadığını belirtti. Proje için 17 Eylül'de 127 milyon liralık yeni bir yapım sözleşmesi imzalandığını aktaran Sunat, "Zamanında 16 milyon liraya bitirebileceğiniz bir işi bugün 127 milyon liraya yapıyorsunuz. Dört yılda maliyeti 8 katına çıkarıyorsunuz" dedi.