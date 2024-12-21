Çorum'un Sungurlu ilçesinde otomobilin akaryakıt istasyonunun girişine çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Selahattin N'nin kullandığı 35 HC 2504 plakalı otomobil, Sungurlu- Ankara kara yolu 5. kilometresindeki akaryakıt istasyonunun girişine çarptı.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan Murat D. ve Mehmet Y. yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslara alınarak Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › Sungurlu'da Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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